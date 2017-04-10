新德里幹道成死亡之路 錯誤設計等問題
印度中央道路研究所最近發表報告指出，新德里主要幹道因設計錯誤和安全措施不足，成為「通往地獄的馬路」，導致去年有1500多人死亡。
印度中央道路研究所（Central Road Research Institute，CRRI）的報告表示，新德里2016年有1500多人死於道路交通事故。專家認為，如果新德里沒有經常交通堵塞，死亡人數可能更高。
CRRI交通工程與安全部主任維爾穆洳根（S Velmurugan）告訴「今日郵報」（Mail Today），新德里的許多道路缺乏安全規範並設計錯誤。
新德里的路網達到3萬3000公里，主要幹道也有1800公里長。
維爾穆洳根指出，這些主要幹道可容納新德里80%的交通量，因此道路設計和安全措施相當重要。
但CRRI表示，新德里最繁忙的兩條主要幹道德瓦卡（Dwarka）高架道路和薩里塔比哈（Sarita Vihar）地下道路，運行後證實有安全顧慮。
此外，這份報告也批評新德里其他主要幹道設計錯誤，迫使自行車等非機動車輛與汽車等機動車輛混行，導致交通事故容易發生。
專家建議，政府應在高架道路等主要幹道設置警示標誌，同時嚴格執法，加強超速取締，才能降低交通事故發生的機率。1060410
(中央社)
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