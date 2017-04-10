鐵路立體評估高鐵連網規劃 交通部允補助

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交通部長賀陳旦今天到雲林縣考察交通建設，對於斗六鐵道立體化的可行研究、高鐵與台鐵連成網的規劃，允諾分別補助經費推動，期讓交通網絡更順暢。

立法院交通委員會委員劉建國，邀交通部長賀陳旦到雲林考察交通建設，召集人鄭寶清、雲林縣副縣長丁彥哲、斗六市長謝淑亞及地方各界與會。

劉建國提出「二鐵五道」的斗六鐵路立體化、高鐵台鐵連成網、縣道145、縣道156線、雲65線林內重興至斗六十三里、149甲線等拓寬改善工程及國道3號古坑系統雙向交流道，希望中央儘速核定補助。

對於地方爭取多年的斗六鐵路立體化，賀陳旦允諾補助新台幣900萬元，推動可行性研究計畫，至於高鐵與台鐵連成網計畫，允諾補助800萬元規劃費。

賀陳旦指出，有關鐵道彈性運用或收費方式，仍在研議階段，未來立法或修法仍要立法院支持，研議方向之一，是希望台鐵之外，善用現有軌道基礎，例如台糖五分車，結合地方文史與鐵道觀光。

另外，賀陳旦也允諾，在一週內提出高鐵雲林站增加班次方案，讓雲林旅外鄉親返鄉及外地遊客到雲林，都能更便捷，促進地方繁榮。1060410

(中央社)