UBER重返台灣 罰款8.3億元一毛未繳

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UBER今天宣布將重回台灣，13日將公布相關細節，對此，交通部表示，若是UBER和租賃業者合作就沒有違法問題，但UBER至今仍有逾新台幣8億元的罰鍰未繳。

UBER今天宣布，將在13日重返台灣，相關細節將在當天公布，UBER公司也透露，新的方式將會和合法租賃業者合作，保證不違法。

對此，交通部今天表示，若是UBER真的和合法租賃業者合作，就不會有違法問題，也不需要呈報交通部，不過，公路總局統計，UBER公司仍有8億多罰鍰未繳。

公路總局說明，今年1月6日至4月7日，對UBER公司司處分書開立件數共計35件，裁罰金額共計8億3100萬元，已繳金額0元，經查內含有11件逾期未繳，已於今年3月27日函送法務部行政執行署台北分署強制執行。1060410

(中央社)