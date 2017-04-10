前瞻建設 朱立倫：拜託政院公平對待新北

新北市長朱立倫今天對行政院推動前瞻基礎建設計畫表示，只要跟新北市民有直接相關的公共建設，市政府都全力以赴，也會把計畫做好，爭取中央的支持，朱立倫說「我們準備好了，也拜託行政院能夠以公平的態度對待我們」。

朱立倫表示，希望以國家的未來前瞻，做為「前瞻基礎建設特別條例」公聽會以及國家資源分配重要的考量。他並指出，希望接下來前瞻計畫整個分配，是以市民的需要為考量。

前瞻基礎建設計畫6場公聽會10日起陸續登場，由於名單依照政黨比例推薦，新北市政府經濟發展局長施威全今天因未在受邀名單內，一度遭拒絕進入旁聽。對此，施威全表示遺憾。

朱立倫今天下午在主持一場記者會後，接受媒體訪問做以上表示。記者問朱立倫，今天早上前瞻計畫的公聽會，施威全代表市府參加，一開始沒有進場，後面會再如何爭取？

朱立倫說，針對每一項公共建設，只要跟新北市民有直接相關的，市政府都全力以赴，也會把計畫做好，希望能夠爭取中央的支持，讓立法委員們都很清楚。

朱立倫說，「我們準備好了，也拜託行政院能夠以公平的態度對待我們」。

對於記者問會不會覺得民進黨政府對新北市特別不友善？ 朱立倫說「我想這個大家看得出來，目前的情況是比較不公平的」。1060410

(中央社)