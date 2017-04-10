F-35川普嫌貴 美國海軍仍要買

我要評比

美國總統川普曾批評，洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機太貴了，並建議美國海軍，應考慮擴編現有的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機機隊即可，不過軍方高層仍堅持F-35非買不可。

美國「海軍時報」（Navy Times）報導，海軍將領莫蘭（Bill Moran）說，F-35的量產一延再延加上問題層出不窮，何時才能取代大黃蜂戰機，仍停留在紙上作業階段。

他說，不過海軍仍計劃向製造商波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，分別採購2個中隊數量的F/A-18超級大黃蜂，以及可在航空母艦起降的F-35C戰機。

多年來美國海軍內部存在著F/A-18與F-35孰優的辯論，川普的表態使類似的討論更被凸顯，許多海軍飛行員傾向操作F/A-18。

不過國防部官員仍致力降低F-35生產成本，包括陸戰隊與空軍，均打算購買具匿蹤性能，又可依軍種屬性及需求，執行聯合打擊與各種作戰任務的F-35戰機。

於此同時，波音表示，已研發全新的先進超級大黃蜂戰機（Advanced Super Hornet），配備先進裝置。

波音同時於2月獲得合約，海軍將再購入F/A-18超級大黃蜂戰機、以及艦載咆哮者電子攻擊機EA-18G Growler，但是軍方高層仍鍾情F-35，並認為有些功能F/A-18就是比不上。

洛克希德馬丁的F-35，每架已從2010年的1億9600萬美元降至目前1億2200萬美元，因此即使川普政府今年度，仍編列購買24架超級大黃蜂的預算，海軍仍堅持應維持兩種戰機並存的機隊。1060410

(中央社)