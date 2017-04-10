舊城微旅行　外國學生驚豔

美國加州庫柏蒂諾學生，10日到新竹市，展開「舊城區微旅行」闖關活動，前往新竹城隍廟探訪文化美食之旅。（郭芝函攝）

美國加州庫柏蒂諾學生，10日到新竹市，展開「舊城區微旅行」闖關活動，過程中可向學伴及路人「求救」。（郭芝函攝）

新竹市與美國加州庫柏蒂諾學生，10日到新竹市展開「舊城區微旅行」，包括新竹都城隍廟等歷史古蹟。（郭芝函攝）

新竹市與美國加州庫柏蒂諾學生，至今交流10多年，今年共25位國、高中生，首度到新竹市，展開「舊城區微旅行」，探訪城市之美，10日進行「新竹州廳」、「火車站」、「城隍廟」、「東門城」4個任務點闖關活動，異國文化讓他們嘖嘖稱奇，直呼「超過癮！」

「城隍爺的工作是什麼呢？」這次的交流學生Alyssa Yao，10日來到新竹都城隍廟，比手畫腳向來上香的人求救，所幸民眾拔刀相助，Alyssa Yao才知道，「原來人跟鬼都歸城隍爺管」。另完全不懂中文的印度籍Anjana Narayanan，嚐過水潤餅後，直誇比印度捲餅更好吃，

一路闖關至「新竹州廳」的Abigail Cham認為，經過百年的州廳，還保存的這麼好，深覺在古蹟裡上班真幸福，體驗完市府旁的冥想屋後，他更笑說「不知道市長林智堅遇到難解的政務時，是不是也會到此放空後重新出發？」，相當有趣。

教育處指出，交流學生9日抵達，在新竹市停留8天後，預計16日返美，這次活動以「新竹州廳」、「火車站」、「城隍廟」、「東門城」4個任務點規畫微旅行，完成任務後即可闖關成功，過程中可LINE OUT、手機翻譯，或向學伴及路人「求救」，但求救機會只有3次。

市長林智堅說，新竹市舊城區1平方公里內就有29處古蹟和歷史建築，密度全國最高，這次活動透過學校課程與城市結合、接軌國際，盼藉此更多外國友人都能來此深度探訪，感受新竹市的蛻變及豐富文化內涵，「愛上新竹市」。

(中時)