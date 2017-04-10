板橋大觀路國有地住戶今首拆 爆發2波推擠衝突

上午抗議民眾與警方爆發第1波衝突。（王揚傑翻攝）

下午抗議民眾與警方第2波衝突，推擠的學生遭警方壓制。（王揚傑攝）

板橋大觀路2段國有地71戶矮房住戶2014年法院判決須拆屋搬遷定讞，今（10）日上午執行首波6戶拆除工程，8時許大觀事件自救會及聲援學生約50人即到場抗議，並要求板橋榮民之家做出「拆除作業不損及現住戶居住權益」、「無限期暫緩拆屋還地強制執行」2點承諾。

板橋榮家副主任袁圖強出面表示，目前進行拆除的均為已點交的房屋，拆除過程絕不影響仍居住於此的其他住戶。

其次，由於法院已判決定讞，板橋榮家與不願點交的住戶多次協調，也和新北市政府討論尋求其他救濟辦法，無奈尋無法令空間，只能依法執行。

抗議學生及住戶代表並未取得板橋榮家承諾，上午9時許，與在場警戒的警方爆發第1波衝突，民眾灑冥紙並企圖爬過新式拒馬，警方將爬過拒馬的5名學生1名住戶上束帶，帶進警備車內暫時管束，其中住戶鄭姓男子因母親在家身體不適，警方隨即讓他離開。

下午1時許，住戶黃姓男子質疑拆除工程有安全疑慮，要求靠近工地查看，與警方對峙，聲援學生不滿，爆發第2波推擠，警方將黃姓住戶和6名學生上束帶，帶回警備車內管束。拆除工程約下午2時結束，警方隨即讓暫時受管束的12人離開。

(中時)