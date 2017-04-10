綠施政欠佳 2018年台北市民寧選柯P不選兩黨

根據美麗島電子報民調顯示，2018年台北市長選舉，柯文哲打敗所有藍綠可能的候選人。（圖／本報資料照片）

根據美麗島電子報於4月10日公布2018年台北市長選舉最新民調顯示，儘管柯文哲施政滿意度不佳，但若一對一捉對廝殺，仍打敗所有藍綠可能的候選人，顯示台北市選民仍對於藍綠有所不滿，而偏好白色力量的柯文哲。

根據美麗島電子報的民調，柯文哲一對一民調結果顯示，柯文哲儘管施政滿意度欠佳、屢屢發言失當，但仍打敗藍綠所有潛在的候選人，令人驚訝。

民進黨籍立法委員郭正亮分析，這份民調顯示，台北市民對民進黨執政成果不滿意，也對國民黨內鬥失望。

郭正亮強調，民進黨執政不力，不但使蔡英文民調下滑，也使國民黨重新集結支持力量，準備東山再起。因此民進黨即使推出最強的賴清德參選台北市長，仍不敵柯文哲，甚至賴清德在新北市也不敵現任新北副市長侯友宜。

因此，郭正亮預測，未來施政如果沒有亮點，2018年選舉民進黨恐怕面臨艱困的處境。

(中時電子報)