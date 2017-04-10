超瘋狂互比沒極限 Selina出招喊話Ella：乾媽準備好了

Selina貼出練習片段力拼Ella大肚狂舞影片，被笑稱耍瘋沒極限。(取材自Selina臉書)

超級女團「SHE」近來即將迎接喜事，成員Ella本月進入卸貨倒數階段，讓兩個乾媽Selina、Hebe期待不已，然就算即將當媽，Ella不改超狂本性，日前竟挺九月肚狂舞，被好姊妹Selina笑罵：「瘋婆子」，然自己卻在昨天上傳新影片，用瘋狂回應瘋狂，喊話勁寶母子倆：「乾媽準備好了」。

「SHE」情比姊妹深，Selina跟Hebe都超期待Ella的孩子出生。(中時資料照片)

日前表示跟Ella一樣緊張、超怕她羊水破的Selina，昨天在臉書貼出一則短片，喊話：「勁寶啊～乾媽準備好了！快來呀！」，影片由她和愛犬Pinky主演，Selina拿小狗當作包尿布的練習對象，將Pinky溫柔地放在鋪好布的桌上，之後小心翼翼摺著布，最後竟把Pinky滾一圈快速收尾抱起，看起來還頗有一回事。

Selina也用標籤寫道：「乾媽等你等到轟掉了」、「pinky表示無奈」、「乾媽2號給的示範影片」，最好笑的是強調「乾媽包過潤餅」，讓網友看了直呼「勁寶，快逃」、「昨天有人不是說Ella是瘋婆子，怎麼現在......」，逗樂眾粉絲。

(中時電子報)