新南向啟動 全中運首見東南亞選手

106年全國中等學校運動會將於4月22日在彰化登場，今年最特別的是響應政府「新南向政策」，首度出現東南亞選手參賽，有四位泰國舉重選參加比賽，下個月的全國大運會也是如此，藉以強化台灣與東南亞國家的交流。

今年的全中運將在彰化一連舉行6天，共有田徑、游泳、體操(含競技、韻律)、桌球、羽球、網球、跆拳道等17競賽種類19科目運動競賽項目；彰化縣長魏明谷今天北上台北舉行記者會邀請國內各地好手切磋較勁。

由於政府力推新南向政策，體育署也大力配合，加強與東南亞各國體育交流，體育署表示，今年全中運將是史上第1次手參賽！預計有4泰國舉重選手與賽，不過，成績不列入正式名次；下個月的大運會也有東南亞選手來台比賽。

(中時)