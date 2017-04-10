新南向啟動 全中運首見東南亞選手
106年全國中等學校運動會將於4月22日在彰化登場，今年最特別的是響應政府「新南向政策」，首度出現東南亞選手參賽，有四位泰國舉重選參加比賽，下個月的全國大運會也是如此，藉以強化台灣與東南亞國家的交流。
今年的全中運將在彰化一連舉行6天，共有田徑、游泳、體操(含競技、韻律)、桌球、羽球、網球、跆拳道等17競賽種類19科目運動競賽項目；彰化縣長魏明谷今天北上台北舉行記者會邀請國內各地好手切磋較勁。
由於政府力推新南向政策，體育署也大力配合，加強與東南亞各國體育交流，體育署表示，今年全中運將是史上第1次手參賽！預計有4泰國舉重選手與賽，不過，成績不列入正式名次；下個月的大運會也有東南亞選手來台比賽。
(中時)
關鍵字：全中運
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。