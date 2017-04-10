新聞深喉嚨》川普湊咖 敘利亞內戰全面復打？

中天新聞

美軍59枚巡弋飛彈狂炸敘利亞的效應持續在國際間擴大，空照畫面顯示，59枚命中了58枚，摧毀6架戰機，至少6死，而敘利亞官方媒體則稱造成了9名平民死亡，其中還包括4名孩童。但值得關注的是，俄羅斯在空襲之後的態度非常強硬，總統普丁譴責這是美國對主權國家的侵略，俄羅斯還關閉了一條美俄為避免在敘利亞「擦槍走火」的「軍事熱線」，甚至還嗆聲，如果美軍再有下波行動，將不排除「武力反擊」！敘利亞政府軍也發動空襲反抗軍，可能造成18人身亡。原本就很脆弱的敘利亞和平前景，這下完全破滅了？

美國總統川普強調，空襲敘利亞是「師出有名的懲罰」，問題是，化武攻擊到底是誰幹的根本還沒定論！在襲前夕的聯合國緊急會議上，美國，英國同聲一氣，與中國加上俄羅斯吵架，但美國就逕自出手，這符合了什麼正義？而在空襲之後，美國國也掀起反對聲浪，聯合國大會內再起爭議，包括玻利維亞等大使砲轟美國此舉，是「同時扮演調查員，法官與劊子手」！不過，日本首相安倍晉三在空襲當天下午就發表聲明，說：「日本支持美國政府防止化學武器使用與擴散的決心」，讚賞川普。總統府發言人黃重諺則聲明：「支持國際社會制裁這項暴行的相關作為」。奇怪咧！聯合國沒有任何決議，美國片面決定動手，除了美國「小弟」日本讚聲，哪裡來的「國際社會制裁」了？我們到底哪根筋不對要急急忙忙「選邊站」，拿熱臉貼上川普的冷屁股啊？

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4月9日上午8時57分，美國海軍太平洋艦隊的官方 Twitter 帳號發布消息稱，「卡爾文森號」航母戰鬥群已經離開新加坡向北駛去。CNN 隨後引述美國國防部官員消息，稱「卡爾文森號」航母戰鬥群的目的地將是朝鮮半島，並分析此舉是對北韓政府近期一系列挑釁行為的回應。多數國際輿論預料，北韓幾乎肯定將在4月進行第六次核試，時間點可能就在4月15日金日成冥誕的所謂「太陽節」。美軍既然已經空襲敘利亞了，也讓其打擊北韓的可能性更進一步升高。另外值得注意的是，美國NBC電視台7日援引多名情報機關及軍方高官的消息稱，美國國家安全會議（NSC）已經向川普提議重新讓駐韓美軍配備核武，作為反制北韓的手段。1950年代起，美國曾在南韓部署了950件戰術核武，包括地對地飛彈在內。直到1991年12月，由於南北韓草簽《朝鮮半島無核化共同宣言 》，美國才把南韓的戰術核武全部撤走。據稱，如果選擇重新部署核武，地點可能是首爾以南的駐韓美軍烏山空軍基地。說好的「韓半島無核化」咧？不但做不到「無核」，還要搞到大家都「有核」嗎？

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台北市長柯文哲日前才因為一句「香港很無聊」，引爆爭議，柯文哲9日出席《新新聞》舉辦的演講活動，分享東南亞考察之旅心得，強調台灣的民主、自由、多元開放價值已成了亞洲標竿，「馬來西亞國會議員羨慕到流口水」。不過話鋒一轉，柯文哲又忍不住開砲，批評：「香港不僅小，連自由的靈魂都沒有，有什麼好羨慕的」？更嘲諷新加坡只是「住在鳥籠裡的金絲雀」。柯文哲到底為何要一再對著東南亞國家開嗆，這難道有助於他連任？

資深媒體人溫紳9日晚間在臉書上發文，爆與環保署長李應元以及政商界友人餐敘，席間竟然還吃了「紅燒大排翅」！環保署長竟然吃魚翅！雖然溫紳緊急改文刪圖，但已經被網友截圖備份，引爆爭議。環保署長李應元10日坦承，確有此事，雖然也曾「一度猶豫」，但未來會好好自我警惕，避免外界誤解。環保署長對於環保觀念，自身職務毫無自覺，這像話嗎？

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為營救被大陸關押的台灣非政府組織工作者李明哲，李明哲妻子李凈瑜原定10日飛往北京救夫，但就在9日晚間，國台辦突然發出新聞稿表示，已經轉交李明哲親筆信。不過李凈瑜隨即也發聲明回應，未當面見到李明哲之前，對於李明哲所發表的供辭與陳述，一概不予承認。還質疑4月7日，某位兩岸「掮客」帶來一份影印本，字跡確實為李明哲所書寫，但內容絕對是在「非自由意志」之下配合寫的。最新發展是，10日上午李淨瑜到了機場才被告知，台胞證已經遭到對岸註銷，無法成行。怎辦？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)