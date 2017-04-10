竹縣警竹東、橫山分局長交接

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新竹縣警局橫山分局長由高德昌（右）接任，中為主持交接儀式的警察局長溫枝發。（陳育賢攝）

新竹縣警竹東分局長由謝博賢（右）接任。（陳育賢攝）

新竹縣警察局10日進行重要警職人事異動，竹東警分局長鍾承志調宜蘭縣警局羅東分局長，原缺由彰化縣警局北斗分局長謝博賢接任，橫山警分局長賴銘助調苗栗縣警局頭份分局長，原缺由新北市警局三重分局督察組長高德昌陞任。

縣警局指出，謝博賢為中央警察大學64期畢業、淡江大學公共政策研究所碩士，歷任台北縣警局刑大督察組長、新北市警局金山分局督察組長、土城分局督察組長、蘆洲分局督察組長、新店分局督察組長及彰化縣警局北斗分局分局長，學經歷豐富。

高德昌為中央警察大學63期畢業、中華大學科技管理研究所碩士，歷任新北市警局督察員、三峽分局行政組長、蘆洲分局行政組長及督察組長、三重分局督察組長。

警察局長溫枝發今天在主持交接儀式時表示，希望借重2位新任分局長豐富的才能與經驗，在治安工作上持續打擊犯罪、反詐、檢肅槍枝與毒品，共同建構台3線良好治安交通環境，讓台3線亮起來。

溫枝發也特別感謝鍾承志在竹東分局長任內，於2016年10月破獲山地販毒集團，11月破獲五峰鄉山老鼠集團，查獲包括扁柏和牛樟等珍貴林木近400多公斤，估計市價約8至10萬元。

橫山分局長賴銘助則於服務期間，積極推動部落警政，結合山區部落及教會等力量，並組成「緝鼠小組」掃蕩山老鼠犯罪集團，成功破獲橫山鄉山老鼠盜伐案，查獲國有肖楠樹瘤重達1公噸，同時在2016年12月成功攔阻百年紅櫸木被盜伐的案件發生。

(中時)