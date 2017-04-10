南市環保局加強回收場防火宣導
台南市環保局每年稽查資源回收場，除檢查環境衛生，也同時宣導防火措施，以防堆置的塑膠、廢紙起火，釀成空氣汙染。鑑於今年清明連假有廢棄物儲存場發生火災，經消防局出動大批人車才將火勢撲滅，該局將舉辦回收業者宣導說明會，邀請消局講師加強宣導，歡迎業者踴躍出席。
環保局說，去年至今已稽查580家次回收場，還以一場一卡設置巡邏箱，逐家稽查宣導，並叮嚀業者務必注意環境衛生及消防安全。每年舉辦的回收業者宣導說明會，也邀請消防局講師講解如何預防火災及消防應變，讓業者瞭解預防與應變要領，運用回收廢棄物處理場CCTV遠端連線，即時監控場內情形，提早防範災害發生。
環保局表示，資源回收場堆置廢紙、廢塑膠等易燃物，萬一發生火災不易撲滅，火災濃煙汙染空氣，危害市民健康。只有正確的消防措施，才能降低火災發生率；尤其清明或春節等長假期間，更應注意回收物是否遠離電線、電力設備，還應拔除不需要的電源、巡視場內各項預防措施，以策安全。
(中時)
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