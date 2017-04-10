屏東醫院引進全台首部德國新一代乳房攝影儀
根據衛福部統計，乳癌是台灣女性癌症發生率第一位，而台灣乳癌婦女有明顯年輕化趨勢，常見約於49歲，屏東醫院因此積極推動四癌篩檢，並於日前引進全台首部德國西門子新一代數位乳房攝影儀，提供婦女乳癌檢查，提高早期乳癌的診斷率，讓乳癌早期發現早期治療。
屏東醫院外科主治醫師黃超俊表示，乳癌高危險群包括家族曾有乳癌病史、過去一側乳房罹患乳癌、過去罹患卵巢癌或子宮內膜癌、未曾生育或在35歲後才生第一胎、未曾哺乳、初經早(12歲前)、停經晚(54歲後)；停經後長期使用賀爾蒙補充劑。
以上都是罹患乳癌較一般人稍高，不過仍有大部分乳癌是沒有危險因子，因此他建議，一般婦女不要輕忽乳癌威脅。那麼要如何預防？除有規律性運動，要適量曬太陽，避免太晚生育，少攝取高脂肪食物，少喝酒、不要熬夜，心情放輕鬆，最重要是定期乳房檢查。
黃超俊說，在台灣目前最有效的篩檢方式即為結合乳房攝影與超音波影像，對早期乳癌診斷率達90%以上，以現在醫學進步，乳癌經適當治療，5年平均存活率平均達90%，第一期乳癌存活率甚至高達95%以上，零期乳癌甚至接近百分之百。
(中時)
關鍵字：乳癌
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