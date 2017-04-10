苗栗縣塭內、竹森社區 入選環保署環保小學堂

苗栗縣竹南鎮塭內社區獲得國家環教育獎社區組特優獎後，今年榮登環保署環保小學堂，圖為社區第二代養豬戶改建傳統舊式豬舍，採高床、溫度控製、負壓等方式，有效降低豬舍臭味。（黎薇攝）

苗栗縣竹南鎮塭內社區以五行融入環境教育課程，設計成具有在地特色的生態旅遊行程，銅鑼鄉竹森社區則以「打造生態村三部曲」為主題，規畫深耕社區環境教育、與石虎共生及推廣有機作物等內容，2個社區長期推動環境教育，獲得環保署今年度環保小學堂殊榮。

竹南鎮塭內社區結合社區景點、生態及風土人情，推出「金、木、水、火、土」五行之旅，其中土代表社區環保養豬、鄉村文化特色。社區第二代養豬戶葉木盛改建傳統舊式豬舍，採高床、溫度控製、負壓等方式降低豬場臭味，省水、電更節省人力，成為社區環境教育亮點，去年獲得第4屆國家環教育獎社區組特優獎，今年再度榮登環保小學堂行列。

銅鑼鄉竹森社區的環境教育特色是以「打造生態村三部曲」為計畫主題，規畫深耕社區環境教育、與石虎共生以及推廣有機作物等內容，連續3年獲得環保署青睞。

縣府環境保護局長劉伯舒表示，塭內與竹森社區都是苗栗縣績優社區，在社區村里幹部用心經營下，呈現具特色且富含人文溫情的環境教育好場所。環保署從全國績優具在地特色環保社區中選拔出環保小學堂，希望透過社區在地人力及資源，提供環境教育服務與資訊，做為全國各社區參訪、學校戶外教學或是全民環境學習的場域。

(中時)