亞洲前十大航空 台灣長榮唯一入榜

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旅遊平台TripAdvisor今天公布旅行者之選－最佳航空公司獎項，台灣長榮航空再度獲得亞太前10大航空殊榮，是台灣唯一獲獎航空公司。

旅遊平台TripAdvisor今天公佈首屆年度「旅行者之選－最佳航空公司」(Travelers’Choice awards for airlines)得獎名單，其中國籍航空長榮航空被評選為亞太前10大航空公司，排名第7。

TripAdvisor表示，這個獎項的評審範圍涵蓋頭等艙、商務艙、優質經濟客位和經濟客位而選出最佳航空公司，長榮航空在「寬敞的座位」、「物有所值」和「優質的服務」等項目獲得優異成績。

長榮航空總經理陳憲弘表示，長榮航空一直致力於飛安及服務品質的提升，未來仍會秉持五星級航空公司的精神，導入最新的科技，時時關心旅客的期待與需求，持續推出更優質的服務。

TripAdvisor公布的亞太前10大航空公司包括新加坡航空、紐西蘭航空、韓國航空、日本航空、加魯達印尼航空、全日空、長榮航空、韓亞航空、泰國航空、國泰航空。1060410

(中央社)