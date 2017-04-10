淡海輕軌 整條線都是幾米的創作舞台
不僅只是一面牆或是一個裝置藝術，即將完工的淡海輕軌綠山線，找來知名藝術家幾米將為輕軌創作的繪本故事融入11座車站，作品更融入淡水意象，邀請旅客著繪本中的可愛小女孩，穿梭車站間，「閉上眼睛一下下」，一起展開充滿無限想像的旅程。
新北市長朱立倫今邀請幾米向民眾介紹海輕軌公共藝術的設置內容，朱立倫說，幾米是台灣驕傲，不管是「向左走．向右走」或是「星空」等創作，都在大家的成長及生活中，平添許多想像空間。
幾米說，過去參與公共藝術創作，多是車站或公共空間已存在許久，再將現有作品重新呈現，從無到有參與淡海輕軌是第一次，兩年來構想不斷被推翻重建，確實壓力很大。
幾米說，作品透過坐上輕軌列車的小女孩，在閉上眼睛的同時，代表著魔術的「帽子」發了光，一個不一樣的嶄新世界、一段充滿無限想像的旅程就此展開，作品融入觀音山、梯田、暮色等美麗的淡水自然景色，希望豐富色彩讓老的淡水，與新的市鎮都能活躍起來。
捷運局表示，現市府一樓設置10:1縮小模型展，6月2日前參觀拍照上傳臉書分享，還可獲得限量淡海輕軌紀念品。
(中時)
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