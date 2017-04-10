旅美、國際賽壓力大 鋒哥也胃食道逆流

陳金鋒。（精鍊公關提供）

「台灣巨砲」陳金鋒去年卸下球員身份，今天（10日）以富邦副領隊身份出席代言活動，陳金鋒透露，從過去旅美時就因作息不正常等因素，引發胃食道逆流，每當出征國際賽，龐大的壓力也讓狀況更嚴重。

陳金鋒過去為台灣球員開闢旅美挑戰大聯盟的一條路，但他提到，去美國時，因為環境、飲食的差異，加上因比賽而晚吃、晚睡的作息，造成胃食道逆流，常常也因此無法正常入眠。

不僅如此，陳金鋒也說：「大型比賽的時候，壓力大加上緊張，身體就會比緊繃，胃食道逆流狀況也會發作，但比賽開打後就比較不會有這種感覺，因為專注力就放在比賽上。」

(中時電子報)