全國飲調創意三鐵賽 亞餐學生梁其盛奪冠
亞洲餐旅學校學生梁其盛，日前參加2017第三屆Cute-Strega盃全國飲調三鐵創意競賽，考驗選手要如何在咖啡中加入美酒，並調出義式咖啡多層次口感，他以高難度細緻的對流雙天鵝組合圖驚豔全場，在高中職組勇奪冠軍。
由中國科技大學與義大利女巫利口酒、巧克力進口商亨玖實業公司主辦的2017第三屆Cute-Strega盃全國飲調三鐵創意競賽，起因是義式咖啡一向富含堅果、巧克力及麥芽風味，但要如何在咖啡中加入美酒，並調出多層次口感，不同於一般單純的咖啡拉花賽，難度更高。
因此參賽選手，得兼具咖啡拉花與調酒技術，而且必須在5分鐘內調出兩杯同樣圖形的咖啡，考驗選手咖啡拉花的穩定性與一致性。
亞餐學生梁其盛，以單一純麥威士忌帶出咖啡香味，再用巧克力香甜酒支撐尾韻以黃金比例與咖啡做完美結合，並以高難度細緻的對流雙天鵝組合圖驚豔全場，獲得所有評審青睞，順利登上冠軍寶座，亨玖實業公司主管甚至當場邀請梁其盛畢業後到該公司任職。
校長書國範表示，俗語說有狀元學生沒有狀元老師，梁其盛的啟蒙指導老師施智偉，也是金爵獎全國咖啡拉花社會組的冠軍，師生皆狀元，真是非常難得的美事。
施智偉表示，他也是亞餐畢業的，只要確定自己學習的方向，堅持下去，一定會有自己的一片天，例如亞餐咖啡拉花社、調酒社的畢業生，很多現在都已是很多高中職甚至大學社團的指導老師。
(中時)
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