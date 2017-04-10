大仁科大資工系獲補助 發展機器人教育
屏東大仁科技大學資工系發展機器人教育，引進先進的機器手臂、控制機台、工業相機等相關周邊設備，提供學生工業4.0的實作經驗。學生能研發自己的機器人，不至可以跳舞、行走、負重，也能結合影像語音識別，建構更高階的機器人。
大仁科大資工系3年前設立機器人中心，今年獲得教育部技職再造計畫1700萬元補助，推動機器人教育。學校針對目前最夯的工業4.0，引進業界最新型的產業用機器人，讓學生在校就能學到最新科技，與業界無縫接軌。
資工系與國內大廠研華科技合作，引進SCARA與DELTA型式機器手臂與控制機台、EnterCAT控制機、GIGE工業相機等，建置個具體而微的工業4.0製造生產線，可用來組裝電子產品，在南部大專院校位居領先地位。
另外機器人也能與3D設計列印、影像語音識別、3D浮空投影等結合，創造更高階的機器人，日前推出的「李時珍機器人」，就能「察言觀色」，幫人的健康進行診斷。
學生也能自己研發組裝機器人，資工系二年級郭烜辰設計的機器人，可以行走、拿東西、跳舞，非常「多才多藝」。他說，最困難的就是程式設計，需要花1周的時間調整相關參數，未來希望能以3D列印創造屬於自己的機器人。
(中時)
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