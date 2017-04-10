蕭敬騰比完歌手 籌備個人新專輯
2017 hito流行音樂獎今公布入圍名單，歌手家家、畢書盡、獅子合唱團出席記者會，獅子合唱團主唱蕭敬騰透露，「歌手」結束後將展開個人演唱會，籌備獅子合唱團及個人新專輯。
2017 hito流行音樂獎頒獎典禮6月4日將在台北小巨蛋舉行，今天下午邀請歌手家家、畢書盡、獅子合唱團出席，家家、畢書盡也一起演唱「2016年度十大華語歌曲」，包括「想戀一個愛」、「派對動物」、「不該」、「天真有邪」等歌曲。
不過畢書盡今天氣色看起來不太好，抱病演唱。兩人唱完家家還開心地笑說，「很開心可以跟小鮮肉唱」，被問到是不是平常都和年紀較大的合唱，家家笑說，「大家都很有魅力，這次是第一次跟畢書盡合唱，覺得很新鮮，所以調侃他一下。」
獅子合唱團今天也宣布「最受歡迎男、女歌手」，包括男歌手畢書盡、吳克群、李榮浩、周杰倫、林俊傑、林宥嘉，女歌手包括丁噹、王心凌、田馥甄、張韶涵、楊丞琳、魏如萱。「最受歡迎樂團」入圍也包括獅子合唱團、八三夭、五月天、滅火器。
獅子合唱團這週六在湖南衛視「歌手」決賽中比拚歌藝，身為主唱的蕭敬騰說，比賽前心情很緊張，喉嚨像有口水吞不下去，他解釋這是肌肉的一種症狀，但比賽不緊張不好玩。
蕭敬騰也透露，「歌手」結束後，將展開個人演唱會，及籌備獅子合唱團及個人新專輯。1060410
(中央社)
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