全中運22日彰化登場 結合運動與美食
全中運22日起在彰化進行，彰化縣長魏明谷及體育署長林德福，今天在體育署宣布106年全中運賽事即將開鑼，邀請全國各地好手切磋較勁，並暢遊彰化來趟結合「運動」、「美食」競艷之旅。
106年全國中等學校運動會，22日至27日在彰化進行，本次賽事共有田徑、游泳、體操（含競技、韻律）、桌球、羽球、網球、跆拳道（含對打、品勢）、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、武術及木球等。
教育部體育署長林德福表示，希望所有運動員在全中運爭取最好的成績，因為全中運是熱血的年輕人競技的場域，這些年輕的選手將來很多都是國家重要的國手，因此希望透過全中運培養更多國手。1060410
(中央社)
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