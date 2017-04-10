農委會籲請農民把握檳榔廢園及轉作最後一年申辦機會

▲農委會努力推廣檳榔園廢園，籲請農民把握檳榔廢園及轉作最後一年申辦的機會。（農委會提供）

農委會配合中央癌症防治政策、國土復育及維護國民健康，辦理檳榔廢園及轉作，凡平地或山坡地農牧用地種植檳榔園皆可參與廢園及轉作，請檳榔農把握今年最後1年申請機會，在年底前攜帶身分證及農地所有權狀，向土地所在地鄉鎮公所提出申請。

農委會說明，為協助檳榔農順利轉型，政策性推動檳榔廢園可領取每公頃15萬元補助，並可選擇一次全園砍除或分3年砍除。倘廢園後又轉作推薦作物，山坡地可領取補助種苗費5萬元及田間管理費5萬元，合計補助25萬元；平地則領取5萬元種苗費，無補助田間管理費，合計補助20萬元，以協助廢園轉作後檳榔農有穩定收益。

農委會並指出，檳榔有害健康，近年來檳榔價格已不如往昔，農友砍除檳榔不僅有利國人健康、國土保安、轉作經濟作物更可增加收益，如轉作油茶可製成苦茶油，不僅油品成分佳，取代進口油茶籽及橄欖油等，提高國內食用油自給率，又能確保國人食用油安全，可謂一舉數得。

(中時)