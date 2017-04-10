嗅到換季商機 百貨推化妝品購物節
隨著季節轉換，你知道保養品也要換季嗎？根據專業醫師表示，冬天保養品成分較滋潤，對於潮濕炎熱的夏季肌膚並不適用，過度滋潤保養品反而會造成皮膚阻塞，形成面皰、粉刺，因此夏天保養品因以清爽、舒緩為主，並搭配抗紫外線防曬商品。
有嗅到換季商機，趁勢推出化妝品購物節，太平洋百貨屏東店企劃美工課長莊旎瑄指出，4月13日至16日舉辦化妝品滿千送百活動，活動期間於1樓化妝品區及2樓部分專櫃當日消費累計滿5000元，即可兌換500元商品兌換券，滿1萬元可兌換兩份，以此類推。
(中時)
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