燒破紗窗行竊 幸未釀成災

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慣竊40歲的陳姓男子，日前深夜騎乘贓車於新北市板橋區尋找行竊對象，行經新民街某民宅，透過紗窗見屋內桌上有台平板電腦，陳嫌點燃香菸後將紗窗燒出小洞，但因速度太慢，乾脆取出打火機，直接將紗窗燒出大洞，再隨手取來一旁掃把，伸進屋內鉤出平板電腦盜走。

警方獲報後，循線查出陳嫌涉案，日前已約談到案。陳嫌供稱，平板電腦變賣得手200元，早已花完。警方則斥責他，為了200元就燒人紗窗，萬一出人命，事情就大條了。偵訊後，警方依竊盜罪將陳嫌函送法辦。

(中時)