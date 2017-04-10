女兒拿口紅到處亂畫 大S反應被讚翻
藝人大S（徐熙媛）過去行事作風獨特，但結婚生下一對兒女後，個性改變許多，有自己的一套教育法，近日接受時尚雜誌專訪，透露女兒「小玥兒」喜歡拿口紅到處塗鴉，但她看了不但沒生氣，還讓女兒自由發揮，採取放任教育的態度，被網友狂讚。
據《Vogue》報導，大S說她在家裡扮演的是超級大白臉，從不在小孩面前露出兇的臉色，儘管1歲多女兒常常拿著她的口紅四處亂畫，但她仍不發怒，還冷靜地問：「寶貝畫完沒？畫完媽媽要把它收起來囉！」
看到女兒塗鴉的成果，雖然還是有點崩潰，不過大S認為不能用大人的想法限制孩子的創意，「因為你不知道她當下正在創造什麼」，並不忘虧妹妹小S，若看到此景一定會尖叫。
(中時電子報)
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