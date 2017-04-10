NBA》最佳第六人 艾瑞克古登或伊戈達拉？

勇士伊戈達拉（右）與火箭艾瑞克古登將是年度最佳第六人的熱門人選。（美聯社資料照）

本季NBA風起雲湧，年度各獎項得主即將在球季結束後選出，各獎項都有不少人選競逐，《美聯社》預測最佳第六人有可能從火箭艾瑞克古登與勇士伊戈達拉兩人之中出線。

《美聯社》此次針對年度六大獎賽一一進行預測，三位專欄作家克勞欽斯基、馬洪尼與雷諾茲對於最佳第六人、最佳新秀與最佳進步獎都有支持的人選。

最佳第六人克勞欽斯基與馬洪尼皆認為艾瑞克古登在火箭的第一個球季就打出絕佳成績，而且還打破了個人投進三分球紀錄，是哈登的得力助手之一。雷諾茲指出艾瑞克古登、路威廉斯與賈瑪克勞佛都是這個獎項的熱門人選，但伊戈達拉卻是當中平均值最好的球員。

最佳新秀方面，馬洪尼與雷諾茲站在同一陣線，兩人強調這將是費城七六人恩比德的囊中物，即便恩比德季中又因為受傷而提前報銷，但遮掩不住他的好表現；然而克勞欽斯基卻不這樣認為，布羅格登對於公鹿能夠拿到季後賽門票有著卓越貢獻。

公鹿「字母哥」阿提托康波、金塊約基奇與熱火詹姆斯強生都在本季成功蛻變與成長，三人將爭奪最佳進步獎殊榮。

(中時電子報)