美漫印尼畫家 偷渡鍾萬學褻瀆案惹議
雅加達華裔省長鍾萬學宗教褻瀆案引發關注。以超級英雄聞名的美國漫威漫畫旗下的印尼裔漫畫家阿爾迪安在作品裡暗喻宗教褻瀆案風波惹議。
「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，阿爾迪安（Ardian Syaf）是出生於東爪哇的印尼漫畫家，受雇於美國漫威漫畫（Marvel Comics）。他近日公布的超級英雄作品中描繪一棟名為「212」的建築，網友們認為那是指去年12月2日發生在雅加達的反鍾萬學大示威。
他在另一個X-Men的場景描繪中也出現超級英雄穿著「QS 5:51」字樣的T恤。
外界聯想這是暗指鍾萬學宗教褻瀆案的源頭，即鍾萬學日前在演講中提及可蘭經第五章51節中禁止穆斯林選擇非穆斯林擔任領袖，認為對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾。
若干人認為阿爾迪安試圖製造爭議，不過，他本人則是冷靜以對。
事實上，這不是阿爾迪安頭一次在漫畫作品中夾帶弦外之音，他之前在「X-Men Gold #1」裡描繪「幻影貓」普萊德（Kitty Pryde）的場景，被解讀為暗指「幻影貓」的猶太裔身分。
他也替自己的作品辯護說，他不討厭猶太人或基督徒，他的很多好朋友也是猶太人或基督徒。
阿爾迪安的作品再度引發爭議，漫畫網站ComicBook.com引用漫威漫畫的聲明指出，漫威漫畫已經移除漫畫中的若干場景。
漫威漫畫表示，這些暗指的意思不代表作者、編輯或漫威漫畫任何人的觀點，這些作品不論是出現在印刷版本或是電子版本中都會被移除，漫威漫畫正對阿爾迪安採取懲戒行動。1060410
(中央社)
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