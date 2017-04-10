嘉大實驗林場賞螢 線上開始報名
每年4月到5月上旬是嘉義大學社口實驗林場黑翅螢大發生期，嘉義大學將於4月22、23日舉辦免費賞螢活動，12日開放線上報名，額滿為止。
嘉義大學森林暨自然資源學系表示，嘉大社口實驗林場有14種螢火蟲，當地林相完整，附近溪流無汙染，動植物資源豐富，每年4、5月間黑翅螢大發生，螢光閃閃，非常美麗。
有鑑於4月22日為世界地球日，嘉大森資系將於4月22日及23日上午9時30分至晚上8時舉辦兩梯次的「森之歌─世界地球日環境生態教育活動」，全程免費，歡迎民眾報名參加。
主辦單位表示，由於場地限制，這次活動每梯次僅限額50人，12日上午9時起開放線上報名，額滿為止。
嘉大森資系主任何坤益表示，民眾參加這次活動，不僅可認識林場植物，且透過樹苗栽種體驗、製作葉脈書籤及植物染布等植物DIY活動，了解植物在日常生活中的應用。
何坤益指出，這次邀請研究螢火蟲長達10多年的螢火蟲專家、農委會特有生物研究保育中心博士何健鎔現場導覽，同時解說螢火蟲生態及保育，歡迎親子報名參加。1060410
(中央社)
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