選舉要到了 北市議會警衛委員會最熱門
台北市長柯文哲明天將赴台北市議會備詢，各政黨議員今天先抽籤確定各委員會名單，過往冷門的「警政衛生」竟有24人報名搶11席，議員坦言，選舉近了，貼近民生較「有感」。
台北市議會第12屆第5次定期大會下午2時開議，各政黨議員抽籤決定「警政衛生」、「工務」、「教育」、「交通」、「民政」、「財建」等6個委員會名單及質詢順序。
除了太陽花學運時期及小燈泡命案等社會矚目案件外，過往相對冷門的「警政衛生」委員會，破天荒共有24名議員爭取11個席次，結果分別是民進黨5人、國民黨4人、民國黨1人、新黨1人、親民黨1人。
同樣是警政衛生委員會的民進黨籍台北市議員王世堅認為，警政衛生攸關民生，包括警察權益、環境保護等，是民眾每天睜開眼睛都得面對的問題；另外，他也透露，明天柯文哲將赴議會備詢，循例也會送柯文哲「小禮物」，但至於禮物是什麼，暫時保密。
「2018選舉快到了」，有議員透露，警政衛生涵蓋警察、環境、衛生，除了攸關民生，議員質詢、開發議題較能讓選民有感，加上本會期僅做法案處理，不需處理預算，當然成為熱門選擇。
台北市議會民進黨團總召許淑華指出，柯文哲明天將赴議會市政報告，原則上會讓他趕快上台報告完，再由議員提出意見，也能讓民眾了解政策推動方向，不會做技術性杯葛，未來南港機廠、立法院換地、大巨蛋、世大運等議題，將成為本會期質詢重點。
另外，民進黨團也會要求台北市政府針對「世大運場館規劃」、「都市更新（長安西路案）」、「BOT（南港機廠及大巨蛋）」等3個議題做專案報告。1060410
(中央社)
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