胃食道逆流 醫師：採1例1休原則克服
在台灣平均每4人就有1人常有胃食道逆流困擾，首支衛福部核准PPI非處方胃食道逆流用藥上市，從根源阻斷胃酸分泌。醫師呼籲，患者應依循「一例一休」準則，逆轉人生。
根據研究顯示，台灣胃食道逆流的盛行率逐年上升，現已高達25%，每4人就有1人有胃食道逆流的問題，儼然成為新興文明病。連台灣巨砲陳金鋒胃內也有顆電火球，曾深受胃食道逆流症狀所苦，反覆發作超過十年以上。
林口長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師、宗男診所院長林宗男分享，衛福部最新核准的非處方胃食道逆流藥物，與醫師常開立處方藥物質子幫浦抑制劑(PPI)成分相同，可從根源抑制胃酸分泌，一天只需服用一錠，大多數患者可在一週內完全消除胃酸逆流、胃灼熱的症狀，幫助民眾逆轉胃食道逆流困擾。
林宗男醫師建議，胃食道逆流患者可以遵守「一例一休」的原則，他指出「一」：胃食道逆流症一週出現2天以上，使用第一個質子幫浦抑制劑(PPI)非處方藥物。「例」：與醫師例常開立處方成分相同。「一」：一天一錠，大多數患者一週內消除胃酸逆流/胃灼熱症狀。「休」：2週後症狀未休止，建議諮詢醫師。
台灣除了是胃食道逆流高盛行率之國家外，國人平均一年使用非處方腸胃藥總量也非常可觀。
統計2015年9月到2016年8月的一年之間，台灣消費者共吞下185公噸的腸胃藥粉，吃掉3億6000萬顆腸胃藥錠（以單顆藥0.2公分計算，疊起來高度約為1600棟101大樓）。然而，一項針對500名過去3個月有過腸胃不適的25至55歲台灣民眾進行的調查結果顯示，有3成以上台灣民眾認為，服用市售腸胃藥後，治療效果不明顯。
台灣武田藥品董事長堀井貴史表示，不只台灣有這樣的狀況，在高壓力的社會下，各國都有同樣的問題。此次推出的胃食道逆流成藥是台灣第一個、也是亞洲第一個創新的藥。台灣武田在未來2至3個月還將推出GI生物製劑的腸胃藥。1060410
(中央社)
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