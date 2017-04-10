星國羽球公開賽 戴資穎：盡力打每一場
世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎今天抵達新加坡，準備參加11日舉行的新加坡羽球公開賽。她說，去年在新加坡比賽成績並不是非常理想，希望這次比賽能夠發揮得好一點。
戴資穎告訴中央社記者，她昨天才結束馬來西亞公開賽，今天就直接飛抵新加坡參賽， 對於這次比賽，戴資穎說：「我還是會盡力的打一場算一場」。
戴資穎的球后氣勢無法擋，她昨天在馬來西亞超級賽女單決賽，以2比1擊敗西班牙女將瑪琳（Carolina Marin），這也是戴資穎自去年底的香港超級賽以來，連續第4個冠軍盃。
中華台北代表隊今天從大馬抵達新加坡，這次中華台北代表隊陣容堅強，共有包括戴資穎、白馭珀、王子維、周天成、蔡佳欣、李勝木等20餘名好手參賽。
新加坡羽球公開賽將於11日到16日於新加坡室內體育館開賽。1050410
(中央社)
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