廣州3月二手房市 交易回復常態

在經歷1月、2月的淡季後，廣州二手房市3月成交已恢復了常態，「陽光家緣」數據顯示，2017年3月廣州市（不含南沙、從化）仲介網簽2萬1828件。

不過，暢旺的二手房市在「3•18」新政後的首周急轉直下，成交量回落至3月初水準，日均成交638宗，環比下降28.25%，新政效果顯現。而3月經中原成交的二手住宅件數環比上漲了128.1%，面積環比則上升了126.1%。另外，3月經中原成交的二手住宅租賃件數環比下降了0.7%，面積環比下降了2.4%。

《廣州日報》10日報導，廣州中原地產研究發展部監測，「3•18」新政實施後，在大部分區域成交均大幅減少的情況下，2017年3月19至31日，增城區共成交2050件二手住宅，超番禺區成全市第一。

(旺報)