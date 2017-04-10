即將走入歷史 各縣市不再輪辦全國性運動賽事

106年全國中等學校運動會將於4月22日在彰化舉行，下個月還有在台北市台灣大學的全國大專院校運動會，未來包括全運會、原住民運動會等全國性質的大型賽會，由各縣市輪流主辦的方式已經進入廢止的倒數時刻！

教育部體育署署長林德福表示，體育署正在研擬將來全國性質的大型比賽，改在國內北、中、南三個區域運動園區的方式進行，不再由各縣市輪流接辦，避免勞師動眾，這也可以爭取更多國際賽事。

在體育署的規畫中，未來各縣市改辦單項的運動賽事，全國性的綜合賽會由類似台北市今年的世大運規畫出的運動園區方式，由北、中、南成立的體育運動園區輪辦，以符合經濟、教育的效益。

林德福解釋，這是因應時空的轉變，例如台灣已有高鐵的便利交通，加上運動場館維護不易，各縣市輪流舉辦比賽將會造成很多縣市的負擔，有必要重新檢討。

(中時)