管碧玲：當選市長將美濃藍染登錄為文化資產
立法委員管碧玲到美濃區好友楊財興老師與溫文玲老師賢伉儷創辦的「美濃藍染文創工坊」參訪，對於國內藍染技藝保存至今尚未獲得法定支持，承諾未來當選市長，一定將美濃藍染依法定程序，登陸為高市文化資產。
美濃藍染文創工坊9日開張掛牌，管碧玲前往為好朋友加油打氣，看到她們復育生產出來的美麗藍染作品，充滿現代感十足的時髦設計，管碧玲說，細緻、美麗、溫婉的藍染，令人賞心悅目。
楊財興說，從美濃廣興國小退休後就以復興美濃藍染產業為己任，早在國小執教時，就與同校妻子溫文玲老師從種植木藍開始，從頭開始復育藍染技藝，要讓從曾祖父之後已失傳120年的傳統技藝，再度重回美濃。
管碧玲表示，台灣北部、三峽等地藍染原料植物以馬蘭為主，南部以木藍為主，日本藍染多以蓼藍為主，而日本藍染在昭和30年（1955年）已被指定為日本重要無形文化財。
管碧玲說，我國迄今尚未有任何一位藍染及其技術保存者，並依文資法被登錄為文化資產保存技術及保存者，未來當選市長，將全力支該無形文化資產的保存，並將美濃藍染依法定程序登錄為高市文化資產，讓藍染技藝保存得到法定支持，並永世流傳。
(中時)
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