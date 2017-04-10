義守大學傳播學系「標籤」畢業展

義守大傳系畢業展，「微光稻府」團隊展出學子親自絹印的束口袋。(林雅惠翻攝)

「不活在別人的標籤下，創造我們自己的標籤。」從影像、平面設計、行銷以及論文總和等，義守大學「大眾傳播學系」學子籌備一年半的時間，今（10）日展開為期一週的校內預展，希望把最好的作品呈現在大家眼前，此外，４月底也將移往駁二藝術特區「青春設計節」展出。

有感於人類社會更替，許多既定事物難抵改變，每個世代所面對的狀態不同，思考問題的角度以及得到的結果也會有所差異。「大傳系」畢展總召李俊傑表示，「我們期望在平行世界的各個不同領域裡找尋問題，且創造不同的感官視角，讓大家對於『標籤』有更多不同的體悟。」

蕭介夫校長受邀出席此次展出及主視覺揭幕，他表示，在前導影片中，可以看見學子重視此次展出，也有看到許多不錯、感動人心的題材；他亦勉勵學子，利用義大綜合型大學的優勢、結合系所特色，創造屬於義大大傳系的優勢。

「傳播與設計學院」院長陳國祥也表示，義守有很棒的國際化優勢，希望學子更勇敢的走向國際舞台發光發熱。義守大學鼓勵學子走進社區服務、關懷社會議題，並運用自身所學，融入創意，發展出創新的方法回饋社會。

此次展出中有不少件作品，發想即源自於對家鄉的關懷。整合行銷類別的「微光稻府」，即是大四學子陳珮綾，有感於舅舅想在稻米種植與行銷上做出創新改變，因此決定和同學組成團隊，一起為舅舅實現夢想。「微光稻府」團隊表示，在企劃過程中雖有挫敗，卻也很感動，此次展出更是希望大家跟他們一同見證一個品牌從無到有，包含Logo、網頁等都是他們一手設計的成果。

而平面影像攝影「畸想童話」關注女性議題，以童話故事為主，從看似美好溫馨的故事情節下手，拍出童話中不為人知的真實內容，如從「小紅帽」延伸出的雛妓問題；而家喻戶曉的「美女與野獸」，背後卻藏著斯德哥爾摩症候群等。

(中時)