陶晶瑩風趣正修開講勉學生多閱讀

兼具歌手、作家、經紀人的台灣知名節目主持人陶晶瑩，今天以「未來需要的人才」為題在正修科技大學開講，鼓勵在場大學生要多多閱讀，才能刺激大腦區域創新突破，與網路是截然不同的，風趣幽默的談吐，深深擄獲青年學子的心。

擔任台灣最具代表性三金(金馬獎、金曲獎、金鐘獎)頒獎典禮主持人高達十六次而深獲肯定的知名主持人陶晶瑩在正修科技大學演講，受到校長龔瑞璋及師生熱烈歡迎，許多鐵粉一看到心慕已久的陶晶瑩，紛紛發出驚聲尖叫「陶子吔!陶子吔!」，龔瑞璋說，演藝圈爾虞我詐，充滿各式各樣的試探，陶小姐的人生歷練就像是一本書，值得同學來學習。

陶晶瑩的演講果然魅力不凡，吸引正修科大1000多位師生到場，將整個會場擠得水洩不通，一睹明星作家的丰采，她首先指出，未來的世界將是去實體化的趨勢，會有大量機器人取代人工，知名企業家郭台銘就曾說出，將採購100萬個機器人投入勞力市場，只要機器人的成本比人工低，到那一天，可預見會有更多人失業。

在場大學生的競爭力在那裡?她鼓勵大學生不要只沈迷於網路虛擬世界，一定要大量閱讀書籍，讓大腦多受文字刺激，才能有較高的IQ，當場詢問每個月有買到2本書的請舉手，只有不到10人舉手。

曾詢問友人了解出版界的現況，友人告知，不只「很慘」，而且是「斷崖式」的趨勢，一跳下去從此躺平，此話一出，引來一陣會心的微笑，買書的學生真的愈來愈少了。

她說，人不看書的低IQ時代，不時會出現盲目的群眾，由於已欠缺自己的判斷力，選舉一到，只會跟著人家搖旗吶喊，希望同學要好好看書。

她並指出，各行各業的未來，將朝向「服務感受」的趨勢，要設身處地為你的顧客著想，曾有一次全家出外旅遊住飯店，服務人員為免她們用餐遭粉絲簽名合影打擾，詢問可否提前用餐，避開人多泡湯時段，無微不至為人著想的用心，令她印象深刻。

在場有學生問到，要如何追求夢想，陶晶瑩風趣的回答，首先要能夠養活你自己，要對自己負責，一天100元也能吃得飽，就當成是減肥，如此才能無後顧之憂追求自己的人生。

(中時)