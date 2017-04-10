台中海巡隊打撈2具「凱旋3號」救生筏

我要評比

台中海巡隊將救生筏打撈上艇。（陳淑娥翻攝）

台中海巡隊將救生筏打撈上艇。（陳淑娥翻攝）

「凱旋3號」客輪7日搭載8名船員及346名乘客，從馬公開往布袋途中，疑因船艙進水，擱淺布袋外海8海浬處，布袋海巡隊獲報將乘客全數救上岸，台中海巡隊10日獲報發現救生筏，立即派遣PP10060艇前往，分別於台中大安溪外4.5浬及苗栗通霄西6.7浬，將上有高雄「凱旋3號」圖樣2具救生筏打撈上艇，載回隊部碼頭，並將通知船公司帶回。

(中時)