滇緬後裔第三代，馬正忠致力有機農業

滇緬國軍後裔第三代的馬正忠，軍中退伍後經營有機農場，栽植的作物都取得有機認證。（潘建志攝）

屏東里港鄉的信國、定遠社區居民，大都來自滇緬地區國軍的後裔，第三代的馬正忠軍中退伍後，將家中荒廢農地打造成友善環境的有機田，栽植的作物都取得有機認證，除了宅配外，還能供應社區內特色餐廳用食材，甚至當起解說員，帶遊客認識農場及社區。

馬正忠因對烘焙有興趣，退伍後便當到餐廳及麵包坊工作，並取得廚師執照。他常研發各種不同口味的麵包，獲得消費者喜愛，原本公司要提拔他當店長，不過因母親身體不適要人照顧，他辭去工作返鄉照顧雙親。

家中剛好有3分多的農田荒廢著，他覺得非常可惜，便參加政府的漂鳥計畫學習務農。期間他被分派到有機農場實習，決定未來也要經營有機，努力學習病蟲害防治及田間管理，並將家中荒廢田地重新整理。

他將農場以父親名字取名「有福有機農場」，種植各類蔬果，包括青菜、番茄、香蕉、芭樂、玉米等，都取得有機認證。因品質良好，宅配的顧客非常多，常賣到缺貨。

為了發展在地產業及觀光，他也將部分食材供應社區內滇緬特色餐廳，活絡地方經濟。他也會帶著遊客到農場參觀，解說食物生長過程及生態環境重要。他說，過去軍旅及餐飲的經驗，養成他管理的責任，及對食材的堅持，更才種出健康安全的農作。

(中時)