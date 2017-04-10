國際局勢引憂 港股持平收盤

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香港股市今天持平收盤，繼美國上週以飛彈攻擊敘利亞空軍基地，升高與俄羅斯的緊張後，因擔憂國際政治局勢，投資人緊張行事。

香港恆生指數下滑5.12點，收24266.18點。

上海綜合指數下跌0.52%，或17.23點，收在3269.39點。深圳綜合指數下滑0.98%，或19.83點，收在2008.50點。1060410

(中央社)