讓遊客陪伴部落老人 魯凱族協會獲獎
屏東禮納里部落的魯凱族產業發展協會，鼓勵部落老人將出外孩子留著的空房間用來接待遊客，老人平時有遊客陪伴還有收入，協會因而榮獲今年熱心觀光事業團體獎。
魯凱族產業發展協會理事長李金龍在禮納里部落透過接待家庭的創新結合傳統文化，建立新住宿體驗，讓部落老人家將家裡閒置、原本為出外孩子留著的空房間，接待遊客住宿體驗，讓遊客成為陪伴老人家的「家人」，使老人家不至於孤單，還有收入。
一開始只有部落的1至2戶參與，在持續鼓勵後，現在禮納里的接待家庭已有50戶，每間家屋都有自己的名稱，例如「小米之家」住的就是種小米的農人，「公主之家」則為頭目身分的家庭，遊客能充分體驗部落生活及文化。
李金龍表示，魯凱族產業發展協會以此為觀光核心，發揚魯凱族彼此互助如同家人的情感，將社區營造及觀光的推廣做到極致，也是對家庭、國家的整體環境有幫助。
李金龍表示，協會的宗旨是利他，創造更好的機會，不只看到優勢也看到自己的劣勢，期望不只創造產值，而是在大家一起努力的過程中，落實著魯凱互相幫助的概念。1060410
(中央社)
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