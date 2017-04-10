最懶陸生 兩週不收褲子鳥兒在裡築巢

中國大陸出現一名「最懶大學生」，他的黑色褲子曬在外面，因兩週沒有收，竟發現褲子裡有個鳥窩。這則新聞引發大陸網友瘋狂轉載。

不少陸媒微博今天也紛紛轉載這則新聞，許多網友都哈哈大笑，貼文評論說，「懶到家系列」、「我也想進去窩暖一下」、「難道沒人注意到鳥的悲哀？」「我室友兩月沒收的風衣，感覺那隻鳥兒錯過了什麼？」

大陸楚天都市報7日報導，就讀武漢科技大學汽車學院車輛系的王洋6日在寢室陽台收衣服，卻發現黑色褲子裡有個鳥窩。

王洋這才想起來，這褲子已經掛在外面兩週沒管了。不過，他說，男生都這樣啊！他常常是一週才洗一次髒衣服。他說，高中時，每週末都把所有髒衣服帶回家給媽媽。

對王洋同學的遭遇，男大學生們普遍表示理解。同學李杰就說，自己通常是一個月洗一次襪子，最多的一次，一天洗了40多雙襪子。

也有女大學生的衣服被鳥兒盯上，同校女生李涵因經常忘記收曬在外面的衣服，黑色褲子裡也出現滿滿的稻草。

至於這個鳥窩如何處置，同學們紛紛表示，心疼小鳥，希望當事人把褲子晾回去。1060410

(中央社)