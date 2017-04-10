空品惡化 高市嚴格控管AQI
統計顯示，高雄市每年約220天PM2.5超標達到危險警戒，市府環保局長蔡孟裕今天表示，努力推動改善計畫，盼今年AQI紅色警戒減量8%，次數少於230。
冬、春季節是高雄市PM2.5危險警戒最嚴重的時候，過敏族群人數增加，外出者也都戴起口罩，過濾污染的空氣。
市議員曾俊傑指高雄市每年約有220天PM2.5達警戒，情形越來越嚴重，促環保局提出有效的改善計畫。
蔡孟裕說，工廠、汽車和營建工地造成的污染各約占近3成比例，為了改善空品，環保局對工廠採排放加嚴、汰換二行程機車和工地污染減量，同時設定每年減量空污日數。
曾俊傑再批市府州官放火，燈會期間放煙火辦路跑卻在取締市民燒金紙，裁罰新台幣10萬元，不滿市府控管空污有雙重標準。
蔡孟裕澄清未裁罰燒金紙民眾，勸導和宣導取代開罰，至於放煙火有事先評估煙火擴散方向，降低煙火對市區的影響。
他說，市府有設定逐年減量AQI紅色警戒日數，去年已減量約9%，今年要再減量8%，民國107年減量7%，逐年改善高雄市的空氣品質，希望今年AQI紅色警戒次數低於230，市府會從獎勵補助汰換二行程機車為電動機車、減少柴油車輛，鼓勵加裝濾煙器等方面管控。1060410
(中央社)
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