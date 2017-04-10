北宜公路財茂彎危險駕車多 警強力取締

新北市新店警分局在去年取締北宜公路超速1萬2680件，取締跨越雙黃線共7369件。尤其財茂彎（北宜公路32.7公里處）經常有危險駕車，警方不定時取締違規勤務，以防制危險。

新北市新店警分局今天統計，北宜公路今年至今，已發生死亡車禍造成4人死亡，都是騎士過彎打滑自摔釀禍。去年（105年）北宜車禍死亡人數共計4人。今年1月至4月9日止，在北宜路取締跨越雙黃線905件，超速4100件。

新店警察分局為有效防制北宜公路車禍案件，強化北宜公路機動測速照相，增加每天機動測照時數，並不定時變更機動測照地點。今天下午，也展開測速勤務。

警方說，目前北宜公路本轄路段有6具固定式測速照相桿，今年將增設3具固定式測速照相桿。為防制北宜公路車輛跨越雙黃線超車，引發車禍，警察分局前已向新北市道安會報建議，北宜公路交通改善措施。

公路總局會同新北市道安會報、市府交通局，決議於北宜公路10處設置交通可回複式導桿，可有效降低車禍案件。

警方說，財茂彎（北宜公路32.7公里處）經常有危險駕車，為防制，即日起不定時編排取締違規勤務，以防制危險駕車行為。交通警分隊也將出動大型重機巡邏，以遏止駕駛人超速及跨越雙黃線等重大違規行為。

有新店的警察今天在臉書說，警方能做的都努力了，每天高強度的執法，還是無法阻止年輕人，挑戰北宜山道的衝動，騎車觀念不改，悲劇只會繼續發生，看了死亡車禍，心裡真的著實難過。

警察說，馬路不是賽道，希望大家好好騎、慢慢騎、平安騎。不過，網路引起迴響表示。「那是因為沒有真正的賽道。」也有網友回應，「邀請殯葬業者，於彎道週遭貼大量廣告。」

阮姓、施姓網友說，「我覺得沒什麼好難過耶，這都是自己的選擇，沒有人逼他們這樣騎車。」

有網友認為，重點是，開再多罰單，還是無法讓他們學會安全駕駛。最重要的還是每位駕駛的安全駕駛觀念。1060410

(中央社)