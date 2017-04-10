吃胃藥緩解胃食道逆流 2週沒效應就醫

台灣胃食道逆流盛行率高，有6成患者會有夜間症狀，痛到睡不著。醫師說，很多人會買市售胃藥，但效果未必明顯，如果症狀持續2週，最好就醫檢查。

棒球明星陳金鋒今天出席非處方胃食道逆流用藥發表記者會，分享他多年深受胃食道逆流之苦，只要生活緊張、三餐不正常就可能發作，就像胃中多了1顆電火球，不斷嘔酸水，心窩灼熱到晚上睡不著，吃了胃乳片也沒辦法改善。

林口長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師、宗男診所院長林宗男表示，根據研究顯示，台灣胃食道逆流的盛行率逐年上升，現已高達25%，每4人就有一人有胃食道逆流的問題。

林宗男表示，胃食道逆流好發於30至40歲的成年人。研究指出，6成台灣胃食道逆流患者同時併有夜間症狀，半夜嘔酸水、火燒心會影響睡眠品質、造成睡眠不足，隔天精神不濟導致工作能力下降，更進一步會引發焦慮及憂鬱的狀況，形成惡性循環，對患者生活品質造成嚴重影響。

不少民眾為了緩解胃食道逆流症狀，會自行到藥房買藥。不過，林宗男說，市售非處方腸胃藥物琳瑯滿目，治療機制主要分成制酸劑、H2受體拮抗劑，前者如常見的胃散、胃乳，藥效短暫；後者藥效雖較久，但使用2到6週後，身體可能有耐受性而降低藥效。

自行買藥解決胃食道逆流也有風險，林宗男表示，曾有一民眾自認胃食道逆流，長期吃胃藥但都沒改善；照了超音波才發現，根本是膽結石，導致消化不良、胃酸過多。

林宗男說，很多台灣人帶有幽門桿菌，幽門桿菌和胃潰瘍、胃癌有關聯性，也可能引發類似胃食道逆流的症狀。如果只是一直買藥，忽略應該就醫，就可能造成嚴重後果。

衛生福利部領先亞洲其他國家，核准第一支PPI非處方胃食道逆流藥物，民眾未來可在藥房買到。林宗男說，這支藥物一天僅需服用一次，研究指出，大多數民眾持續使用一週可以消除胃酸逆流、胃灼熱症狀。

不過，林宗男也說，民眾如果一週出現2天或以上的胃食道逆流症狀，可以先用非處方藥物緩解，如果服用2週後症狀還沒好，應就醫檢查。1060410

(中央社)