美主張推翻敘總統 陸：敘利亞人民決定

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針對美國駐聯合國大使海利表示，讓敘利亞總統阿塞德下台是美國對敘利亞政策的優先選項之一，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，敘利亞的國家未來，應由敘利亞人民自主決定。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，敘利亞問題仍是媒體提問焦點。華春瑩在回答相關問題時，作上述表示。

華春瑩說，中國大陸在國際關係中歷來反對使用武力，並主張各國的主權和領土完整應得到維護和尊重，並始終認為政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路。

她表示，敘利亞的國家未來，應由敘利亞人民自主決定，國際社會應尊重敘利亞人民選擇自己國家的發展道路。中國大陸願與國際社會有關各方，一齊共同推動敘利亞問題早日實現政治解決。

華春瑩又說，中國大陸支持聯合國有關機構對所有使用、或疑似使用化武事件進行獨立、全面的調查，有關結論必須以「確鑿證據」為基礎，經得起「歷史和事實的檢驗」。在這方面，「伊拉克、利比亞等問題的歷史教訓和前車之鑑應該汲取」。

她表示，希望「有關國家作為安理會常任理事國，確實負起責任」，為維護國際和平與安全發揮建設性作用。1060410

(中央社)