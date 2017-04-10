台南兒童故事月 木偶戲劇團進校園
台南市政府教育局推動2017兒童故事月活動，其中的「戲劇文學列車」，今天在學甲區中洲國小起跑，邀請木偶戲劇團到校內演出；許多小朋友首次看到木偶戲劇，感到相當新鮮。
中洲國小校長馮郁元表示，「戲劇文學列車-Drama總動員‧戲遊台南趣」的活動，是教育局邀請民間閱讀團體到10所學校，進行文學展演活動；透過戲劇，以「歷史故事、童話故事作品為腳本，改編以戲劇演出，讓文學走出書本的框架，以人物肢體表演，深入校園，擴展學生視野。
馮郁元表示，前往各國小表演的劇團，劇本改編自童話及歷史故事；結合演員或木偶展演、引導觀眾互動，搭配故事場景的道具，讓小朋友及觀眾在欣賞熟悉的故事題材之餘，還能激發想像力，並進行肢體語言的開發。
今天的首場活動由南瀛故事人協會理事長沈采蓉穿著古裝擔任引言人，邀請「古都木偶戲劇團」演出「海宮神殿」，小朋友們對於在學校看到木偶戲團演出，都感到相當新鮮。1060410
(中央社)
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