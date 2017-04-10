維悅酒店母親節全席。（黃文博翻攝）

母親節對於許多人而言，是相當重要的節日，對媽媽不好意思說出口的感激，這天可以透由歡聚慶祝來傳達；想慰勞媽媽平日的辛苦，就為媽媽準備最豐盛的一餐吧！安平維悅酒店推出優惠方案。

維悅酒店今年母親節不僅用最豐盛的龍蝦、紅蟳、石斑等高級食材入菜，烹調方式更是清爽不油膩，滿足大家的味蕾，也照顧大家的健康，也使用對健康助益甚大的黑鑽石(黑蒜頭)，補充全家不足的營養素，就像媽媽一樣為大家的健康把關。

5月1日至5月14日期間，母親節訂席就送飲料暢飲，每位媽咪打卡還可以抽萬元禮券，再送每位媽咪香氛康乃馨，有吃又有抓，有趣又熱鬧！

(中時)