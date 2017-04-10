富邦終止9連敗 陳金鋒：學習走過艱困期
富邦悍將今年開季2連勝後苦吞9連敗，直到昨日才終於止敗解低潮，本季接任富邦副領隊的「鋒哥」陳金鋒提到：「相信每個球隊都會經歷一段比較艱困的時候，學習怎麼一起走過這段，對球隊也有幫助。」
今年富邦開幕戰搶下好彩頭，鋒哥以副領隊身份在場見證富邦隊史首勝，但近期球隊苦吞9連敗，期間鋒哥也曾到場關心球員，他提到：「就是鼓勵他們吧，找他們聊聊天，有跟幾位球員聊聊怎麼去帶領年輕球員、遇到困難時怎麼突破。」
對於球隊經歷9連敗的大低潮，陳金鋒說：「每一個球隊都會遇到這種事，職業棒球，輸跟贏都是一起的，有可能連勝也可能連敗，就看怎麼去走過這一段。」他也提到，只要在球場上，無論輸贏都有壓力，只是在關注度大時，承受的壓力也特別大。
(中時電子報)
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