南投縣信義警分局長，林建良履新

南投縣信義警分局長林建良（右）10日履新。（信義警分局提供）

南投縣警局信義警分局長10日交接，原任分局長楊山明調派彰化縣警察局溪湖分局長；新任分局長由台北市警察局內湖分局督察組長林建良升任。

信義警分局長交接布達典禮，由縣警局長邱寬愉主持，他肯定楊山明任內維護社會治安、改善交通秩序，及為民服務等優異表現；同時歡迎林建良到任，並要求同仁在新任分局長帶領下，加強維護地方治安，及提升交通安全，協助南投縣推動觀光發展。

林建良是中央警察大學67期畢業，警職歷練包括巡官、警務員、警務正、督察員、組長等職務，任警職21年，學經資歷完整。

(中時)